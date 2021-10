„Anfragen immer komplexer“

Ludwigshafen. „Vor 60 Jahren kamen die Ratsuchenden mit Fragen zur Aussteuer, zur Vorratshaltung und: ,Welche Waschmaschine soll ich mir wohl kaufen?’“, blickte Ulrike von der Lühe, Vorstand der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, zurück ins Jahr 1961. Seitdem hat sich freilich enorm viel verändert bei der Verbraucherzentrale Ludwigshafen – die nun ihr 60. Jubiläum bei einer digitalen Veranstaltung mit vielen Weggefährten, Mitstreitern und Gratulanten feierte. Moderiert wurde der virtuelle Festakt von Verbraucherzentrale-Mitarbeiter Manfred Schwarzenberg, musikalisch begleitet von Einspielungen eines Streichquartetts der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz.

Die Verbraucherzentrale Ludwigshafen berät auch zu Finanzen. © Thomas Schrott

„Die Arbeit hat sich massiv geändert“, erläuterte Tamina Barth, Leiterin der Ludwigshafener Beratungsstelle und seit 20 Jahren in der Verbraucherberatung tätig. Anfangs sei es noch oft um Produktberatungen gegangen, später hätten die Computer Einzug ins Leben gehalten – und damit auch die ersten Fallen im Umgang mit ihnen. Ebenso habe es viele Beratungen zu Schwierigkeiten bei Abrechnungen mit 0190er- oder 0900er-Nummern gegeben. In den vergangenen Jahren seien die Anfragen dann oft komplexer geworden. „Ich finde, wir haben das sehr gut hingekriegt“, sagte sie zu den Anforderungen der Corona-Zeit: Es sei auf telefonische Rückrufberatung umgeschaltet worden, außerdem habe es durch vorangegange Projekte die Möglichkeit gegeben, sich mit dem System der Videoberatung auseinanderzusetzen. Somit habe jeder „sofort und kompetent“ aus dem mobilen Arbeiten heraus mit den Verbrauchern in Kontakt bleiben können.

„Gucken auf Erfolgsgeschichte“

Traudel Preiß, Beraterin für Verbraucherrecht, feiert dieses Jahr selbst ihre 40-jährige Zugehörigkeit zur Verbraucherzentrale. Sie erinnerte sich an frühe Zeiten, als es noch einen „Verbraucher-Bus“ gegeben habe, in dem auch Beratungen und Sonderaktionen im öffentlichen Raum angeboten wurden. Neben ihr berichteten die Beraterinnen Claudia Zein-Schuld, Isabel Diehl, Anna Follmann, Nicole Schrank sowie Honoraranwältin Angelika Stegmann und Lara Riedel vom Projekt „Verbraucher stärken im Quartier“ über ihre vielfältigen Arbeitsfelder, Zielgruppen und Angebote.

Er freue sich ganz besonders, als Verbraucherstaatssekretär hier zu sein „und mit Ihnen auf eine Erfolgsgeschichte zurück zu gucken – und ich glaube auch, auf eine Erfolgsgeschichte nach vorne zu gucken“, wandte sich David Profit an die Teilnehmer. Unter anderem die „hohe Kompetenz, die da vorhanden ist, in den verschiedensten Lebenslagen zu unterstützen, präventiv tätig zu werden, aufzuklären“, verband Sozialdezernentin Beate Steeg mit der Beratungsstelle.

Auch wenn es vielerlei Veränderungen gegeben hat: „Was allerdings geblieben ist, das ist der Bedarf an einem persönlichen Gespräch, das ist für die Mitbürgerinnen und Mitbürger besonders wichtig“, betonte Landrat Clemens Körner in einem digitalen Grußwort.