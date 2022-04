Ludwigshafen. Die Selbsthilfegruppe Analphabeten Ludwigshafen-Mannheim e.V. nimmt den Welttag des Buches am 23. April zum Anlass, um Bücher zu verschenken. An diesem Samstag von 12 bis 16 Uhr am Ludwigsplatz in der Höhe des Brunnens verschenkt die Gruppe Lesestoff, zudem verteilt sie Bücher auf den Parkbänken, zum Mitnehmen und Weitergeben.

Außerdem lädt die Selbsthilfegruppe zum nächsten Treffen ihres Alfa-Bündnisses Rhein-Neckar am 27. Mai von 13 bis 15 Uhr in die VHS Ludwigshafen ein.