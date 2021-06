Am Montag könnte LU lockern

Ludwigshafen. Die Corona-Fallzahlen in Ludwigshafen sinken weiter. Am Freitag lag die 7-Tages-Inzidenz laut Landesuntersuchungsamt bei 41,2 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche. 289 Menschen sind derzeit noch mit dem Coronavirus infiziert.

Falls sich der Trend am heutigen Samstag fortsetzt und die Inzidenz erneut unter der Marke von 50 liegt, greifen gemäß der 22. Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz ab Montag weitere Lockerungen. Diese betreffen beispielsweise den Amateur- und Profisport, aber auch Instrumenten-Unterricht. So dürfen etwa beim Fußballtraining im Freien 20 Leute zusammen auf dem Platz stehen. In der Halle dürfen sich zehn erwachsenen begegnen – allerdings weiterhin kontaktlos. Bei Kindern unter 14 Jahren wären dann 25 Trainingsteilnehmer erlaubt. Nicht mitgezählt werden dabei geimpfte und genesene Personen.

Stadt informiert am Samstag

Bei Wettkämpfen im Profisport wären ab Montag 250 Zuschauer zugelassen – im Freien versteht sich. Ludwigshafen wäre in Rheinland-Pfalz die vorletzte Stadt, die die markante 50er-Grenze an fünf Tagen unterschreitet.

Lediglich in Zweibrücken ist die Lage mit einem Wert von 64 noch etwas angespannter. Das unweit gelegene Pirmasens war am Freitag Covid-frei. Über die sich ergebenden Erleichterungen in Ludwigshafen will die Stadtverwaltung am Samstag per Pressemitteilung auf der städtischen Homepage und diversen Social-Media-Kanälen wie Facebook informieren. sal

