Als gestohlen gemeldeten Transporter bei TÜV geparkt und vergessen

Ludwigshafen. Ein Mitarbeiter einer Kfz-Werkstatt hat am 25. Mai einen zur Reparatur überlassenen Transporter als gestohlen gemeldet. Demnach sei der Transporter bereits am 16. März außerhalb der Werkstatt geparkt und irgendwann danach entwendet worden. Am 28. Mai wurden Beamte der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu dem Betriebsgelände des TÜV in der Achtmorgenstraße beordert, da sich dort der gestohlene Transporter befinden soll.

Vor Ort kam dann heraus, dass der "entwendete" Transporter durch den Mitarbeiter der Kfz-Werkstatt mehrmals beim TÜV vorgeführt und wiederholt wegen Mängeln abgelehnt worden war. Bei der letzten Überprüfung am 2. März sei der Transporter schließlich ohne Mängel gewesen und hätte zugelassen werden können. Seitdem parkte der Transporter nachweislich unbewegt auf dem Gelände des TÜV. Der Melder zeigte sich nicht erfreut über die vorliegenden und nicht abstreitbaren Erkenntnisse. Letztlich wurde der Halter des Transporters verständigt, der diesen wieder in Empfang nahm.