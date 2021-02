Ludwigshafen. Hans Arndt, 64-jähriger Kraftwerksmeister aus der Gartenstadt, tritt wie 2016 als Direktkandidat für die FWG an. Alle zugelassenen Kandidaten stellen wir anhand eines einheitlichen Fragebogens mit Längenvorgaben vor.

Politische Fragen

Herr Arndt, welche inhaltlichen Schwerpunkte wollen Sie setzen, wenn Sie in den Landtag gewählt werden?

Kraftwerksmeister bei BASF Hans Arndt (63) wurde im rheinländischen Eitorf geboren. Er war zehn Jahre lang als Elektroinstallateur tätig, danach machte er eine Ausbildung zum Kraftwerker. Seit 34 Jahren ist er als Kraftwerksmeister bei der BASF beschäftigt. Seit 2008 ist Arndt Mitglied der Freien Wählergruppe Ludwigshafen und dritter Vorsitzender. 2010 gehörte er zu den Gründungsmitgliedern des Landesverbands Rheinland-Pfalz. Arndt ist seit elf Jahren Mitglied im Ortsbeirat Gartenstadt. Er ist verheiratet und hat keine Kinder. Als Direktkandidat bei der Landtagswahl 2016 erhielt Arndt 13,9 Prozent der Erststimmen.

Hans Arndt: Die länderübergreifende Zusammenarbeit in der Metropolregion Rhein-Neckar zwischen Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zu stärken, ist für mich ein wichtiges Anliegen. Die Bildungseinrichtungen müssen von der Kindertagesstätte bis zu den Hochschulen personell und materiell besser ausgestattet werden. Die Digitalisierung an den Schulen muss vorangetrieben werden.

Für welche Projekte in Ludwigshafen wollen Sie sich einsetzen?

Arndt: Man kann festhalten, dass sich der Verkehr in Ludwigshafen und der Metropolregion nachhaltig stark verändert. Darum müssen alle Verkehrsprojekte auf den Prüfstand. Vor allem muss der öffentliche Nahverkehr endlich als Pflichtausgabe von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) und der Landesregierung gewertet werden. Es kann nicht sein, dass der städtische Nahverkehr in den Augen der Landesregierung als sogenannte freiwillige Leistung mit Ausgaben für Gesundheit, Bildung, Teilhabe und Integration konkurriert.

Wo hat die Landesregierung in der Vergangenheit zu wenig gemacht?

Arndt: Die bundesweit kleinstteilige Verwaltungsstruktur der Kommunen in Rheinland-Pfalz ist zu beheben. Das Land muss eine hinreichende Finanzausstattung der Kommunen vornehmen. Die Landesregierung hat zu lange bei der Polizei gespart. Es fehlen eine ausreichende Personalausstattung, leistungsbezogene Bezahlung, gute Aufstiegsmöglichkeiten, ausreichend Freizeit zwischen den Einsätzen sowie eine optimale Sachmittelausrüstung auf dem neuesten Stand der Technik.

Was sind für Sie die wichtigsten Entscheidungen, die in der kommenden Legislaturperiode im Landtag anstehen?

Arndt: Die Entschuldung der Städte und Kommunen sowie die Neuordnung der Finanzströme zwischen dem Land und den verschuldeten Gemeinden. Wir müssen ferner aus der Corona-Krise lernen, die Sachlage analysieren und den Veränderungsbedarf direkt korrigieren.

Warum sind Sie Parteimitglied geworden?

Arndt: Die FWG Wählergruppen in Rheinland-Pfalz erzielen nach CDU und SPD landesweit das drittbeste Kommunalwahl-Ergebnis und stellen auch die meisten Ortsbürgermeister in dem Bundesland, aber die wichtigen Entscheidungen, etwa über Gelder für die Kommunen, werden ohne die Freien Wähler in Mainz getroffen. Darum wurde ich 2010 Gründungsmitglied der Freien Wähler Partei.

Inwieweit verändert die Corona-Pandemie ihren Wahlkampf?

Arndt: Ich bin in Ludwigshafen, wegen der Unterstützungsunterschriften, der einzige Direktkandidat einer nicht im Bundestag oder Landtag vertretenden Partei. Für die Demokratie in unserem Land kein gutes Zeichen.

Private Fragen

Was schätzen Sie an Ludwigshafen bzw. den Ludwigshafenern?

Arndt: Ludwigshafen ist eine ehrliche Arbeiterstadt mit Herz und Seele am Rhein. Zurzeit mit vielen Narben, die wir heilen müssen.

Wo kann und sollte Ludwigshafen noch besser werden?

Arndt: Ludwigshafen muss sich an seine Stärken erinnern und nicht immer nach anderen schauen.

Welcher ist Ihr Lieblingsort in der Stadt?

Arndt: Der Lieblingsort in Ludwigshafen ist mein Garten in der Gartenstadt.

Wie können Sie am besten entspannen?

Arndt: Entspannt ein Fußballspiel ansehen, besonders eines mit Borussia Mönchengladbach.

Wer ist Ihr (politisches) Vorbild?

Arndt: Altkanzler Helmut Schmidt ist mein großes Vorbild.

Wie lautet Ihr Lebensmotto?

Arndt: Ich werde nie aufhören zu träumen und lieber mache ich Fehler, als etwas gar nicht versucht zu haben.