Alle Teile des neuen Dampfkessels eingehoben

Ludwigshafen. Der Schwerlast-Montagekran Wotan hat in den vergangenen Wochen ganze Arbeit geleistet. Insgesamt 650 Tonnen Stahl hat das 95 Meter hohe Gerät am Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen (GML) bewegt. Von Anfang Juni bis Mitte August wurden dort alle Teile des Dampfkessels für den neuen Müllkessel 4 in das Kesselhaus gehoben und an der richtigen Stelle positioniert, wie eine GML-Sprecherin mitteilt.

Als letztes Teil wurde jetzt die Kesselhaube an ihren Bestimmungsort gehievt. „Sie ist der oberste Teil des Kessels. An der Stelle verlassen später die Rauchgase den Kessel in Richtung der Rauchgas-Reinigungsanlage“, heißt es in einer Mitteilung. Als alle Teile an der richtigen Stelle waren, begann die Endmontage, insbesondere das Dichtschweißen des Kessels. Schon Mitte September steht die Kesseldruckprobe an. „Dann wird der neue Müllkessel mit bis zu 104 bar geprüft.“

Der neue Müllkessel 4 ist Teil des Modernisierungsprojektes IGNIS, bei dem das Müllheizkraftwerk für mehr als 100 Millionen Euro fit für die Zukunft gemacht wird. IGNIS, das lateinische Wort für „Feuer“, das wesentliche Element der Müllverbrennung. In den kommenden Jahren werden zwei der drei vorhandenen Müllkessel ersetzt, der dritte ertüchtigt und erweitert. Vor mehr als vier Jahren hat das Projekt begonnen, im April hatte GML-Geschäftsführer Thomas Grommes die Halbzeit verkündet.

Insgesamt drei Jahre lang wird der knallrote Schwerlastkran Wotan das Stadtbild prägen. Das schwerste eingehobene Teil war die Kesseltrommel mit einem Gewicht von 23 Tonnen. Der Müllkessel 4 soll im September 2022 in Betrieb gehen.

