Alkoholisierter Unfallflüchtiger dank aufmerksamer Zeugen ermittelt

Ludwigshafen. Ein 23-jähriger Autofahrer hat ein geparktes Auto beschädigt und ist anschließend vom Unfallort geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, ergaben sich Hinweise, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand.

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 3:50 Uhr, beobachteten Zeugen wie der Autofahrer in der Roonstraße in Ludwigshafen ein geparktes Auto beschädigte und verständigten daraufhin die Polizei. Der 23-jährige Unfallverursacher konnte durch die verständigten Polizeibeamten zu Hause angetroffen werden. An dem Auto des Mannes wurden frische Unfallschäden festgestellt. Bei dem Fahrer ergaben sich zudem Hinweise, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen.

Dank der aufmerksamen Zeugen dürfte der Halter des beschädigten Autos nicht auf seinem Schaden in Höhe von rund 8.000 Euro sitzen bleiben.