Alkoholisierter Rollerfahrer fährt auf Auto auf und verletzt sich

Ludwigshafen. Ein 30-jähriger Rollerfahrer hat sich bei einem selbst verschuldeten Auffahrunfall in Ludwigshafen leicht verletzt. Nach Polizeiangaben fuhr der Mann am Dienstag um 19 Uhr in der Oderstraße in einen Kreisverkehr ein und dabei auf den vor ihm abbremsenden BMW auf. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der Rollerfahrer leicht verletzt wurde. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 350 Euro.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Atemalkohol bei dem Rollerfahrer fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,08 Promille. Dem 30-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.