Alkoholisierter Porsche-Fahrer fährt in Schlangenlinien durch Ludwigshafen

Ludwigshafen. Ein 37-jähriger Mann ist am frühen Samstagmorgen in Ludwigshafen schlangenlinienfahrend in seinem Porsche festgestellt worden. Nach Polizeiangaben wurde der Mann deshalb am Berliner Platz einer Kontrolle unterzogen. Er wies deutliche alkoholbedingte Ausfallerscheinungen auf. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab ein Wert von 1,72 Promille.

Der 37-Jährige wurde zur Polizeidienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den Fahrer wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar, teilt die Polizei mit.