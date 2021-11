Alkoholisierter Ladendieb schlägt und bespuckt Supermarkt-Mitarbeiter

Ludwigshafen. Ein 44-Jähriger hat einen Supermarkt-Mitarbeiter geschlagen und bespuckt. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Mann zuvor mehrere Getränke in seine Taschen gesteckt und den Supermarkt in der Prinzregentenstraße in Ludwigshafen ohne zu bezahlen verlassen. Danach wurde er von Mitarbeitern des Marktes aufgefordert stehen zu bleiben. Die Mitarbeiter wollten den Mann festhalten, wogegen sich dieser durch Schlagen und Spucken zur Wehr setzte.

Durch den, in der Nähe befindlichen, Kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Ludwigshafen konnte der Mann bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Bei der Durchsuchung des Mannes wurde in der Bauchtasche eine spitze Schere gefunden. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme beleidigte der aggressive und stark alkoholisierte Mann die Polizeibeamten mehrfach. Er wurde aufgrund seines alkoholisierten und psychischen Ausnahmezustandes in ein Ludwigshafener Krankenhaus gebracht. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Räuberischen Diebstahls, Diebstahl mit Waffen und Beleidigung.