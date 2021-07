Ludwigshafen. Am Mittwochabend hat sich ein 51-Jähriger am Berliner Platz in Ludwigshafen auf unsittliche Weise entblößt. Wie die Polizei mitteilte, wurden Zeugen gegen 19 Uhr auf den Exhibitionisten aufmerksam. Die hinzugerufenen Beamten stellten 3,41 Promille bei dem 51-Jährigen fest. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

