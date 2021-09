Alkoholisierter 57-Jähriger verursacht Frontalkollision

Ludwigshafen. Ein alkoholisierter 57-Jähriger hat einen Verkehrsunfall mit einer Pkw-Fahrerin verursacht. Wie die Polizei mitteilte, wurde keiner der beiden Unfallbeteiligten verletzt.

Am Samstagabend gegen 21.45 Uhr befuhr der Mann mit seinem Auto die Karlsbader Straße in der Ludwigshafener Gartenstadt. An der Einmündung zur Straße Am Hilbersthof geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einer entgegenkommenden Pkw-Fahrerin. Wie sich während der Unfallaufnahme herausstellte, war der 57-jährige Unfallverursacher mit über 2 Promille stark alkoholisiert. Folglich wurde ihm auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein bis auf weiteres beschlagnahmt.