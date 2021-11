Alkoholisierter 33-jähriger Autofahrer ohne Licht unterwegs

Ludwigshafen. Ein alkoholisierter 33-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagabend trotz Dunkelheit ohne Licht unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilte, fiel der Autofahrer in der Meckenheimer Straße in Ludwigshafen einer Diensthundeführerin auf. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte die Polizeibeamtin zudem fest, dass der Autofahrer nach Alkohol roch. Durch zwei Atemalkoholtests wurde der Verdacht bestätigt. Diese ergaben Werte von 2,65 Promille und 1,76 Promille. Dem 33-Jährigen wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe zur Feststellung der genauen Alkoholisierung entnommen.

Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.