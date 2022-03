Alkoholisierter 24-Jähriger mit Messer beleidigt Polizeibeamte

Ludwigshafen. Ein 24-jähriger Mann ist am Montag mit einem Küchenmesser in der Hand über den Berliner Platz in Ludwigsahfen gelaufen. Nach Polizeiangaben hatten Zeugen die Beamten gegen 21.35 Uhr darüber informiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die eintreffenden Polizeibeamten konnten den Mann mit einem Messer in der Hosentasche an einem Einkaufsmarkt in der Ludwigstraße feststellen. Sie brachten den alkoholisierten 24-Jährigen zu Boden und fesselten ihn. Dabei schrie der Mann die Polizeibeamten laut an und beleidigte sie.

Die Polizeibeamten nahmen ihn daraufhin mit zur Dienststelle und in Gewahrsam. Ein Atemalkoholtest ergab 2,56 Promille.