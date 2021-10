Alkoholisierte Autofahrerin beschädigt zwei Fahrzeuge

Ludwigshafen. Beim Rangieren mit ihrem Auto hat eine 55-Jährige zwei Autos beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, hinterließ die Frau zwar Zettel an den beschädigten Fahrzeugen, fuhr dann aber weg. Ein 28-jähriger Mann beobachtete den Vorfall am Montagabend in der Riedstraße in Ludwigshafen und verständigte die Polizei. Die Frau konnte kurz darauf von den Beamten an ihrer Anschrift angetroffen werden. Da sie stark nach Alkohol roch und eine verwaschene Aussprache hatte, wurden Führerschein, Fahrzeugschlüssel und Fahrzeugschein sichergestellt sowie eine Blutprobe entnommen.

