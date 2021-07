Akzente in Bildung und Kultur gesetzt

Ludwigshafen. In seiner beruflichen Laufbahn bekleidete er hohe Ämter und auch durch sein ehrenamtliches Engagement hinterließ er viele Spuren in Ludwigshafen und der Region. Gar als „einen der bedeutendsten und erfahrensten Politiker“ der SPD in Ludwigshafen und der Pfalz bezeichnet Stadtverbandsvorsitzender und Fraktionschef David Guthier den Jubilar: An diesem Sonntag feiert der ehemalige Bürgermeister und Regierungspräsident a. D. Rainer Rund seinen 80. Geburtstag.

„Diesen runden Geburtstag von Rainer Rund nehmen wir gerne zum Anlass, einer Persönlichkeit zu danken, die sich über viele Jahrzehnte in vielfacher Weise und Funktion für die Gemeinschaft eingesetzt hat und immer noch einsetzt“, so Guthier. „Er verkörpert eindrucksvoll unsere sozialdemokratischen Werte, sein steter Einsatz für die Menschen ist über Parteigrenzen hinweg geschätzt. In seinem langen Wirken für die Bürgerinnen und Bürger hat er Akzente gesetzt, insbesondere auf dem schulischen und kulturellen Sektor unserer Stadt Ludwigshafen.“

Stellvertreter des OB

Rund absolvierte in der Nachbarstadt Mannheim sein Abitur am Kurpfalz-Gymnasium. Anschließend studierte er Geschichte, Politische Wissenschaften, Romanistik, Pädagogik und Philosophie in Heidelberg und Lausanne. Nach dem Staatsexamen für das höhere Lehramt war er als Pädagoge in Landau und Ludwigshafen tätig. Seine SPD-Geschichte begann mit dem Parteieintritt im Jahr 1967, als er sich zunächst bei den Jusos engagierte. 1982 wurde er Vorsitzender des Unterbezirks Ludwigshafen-Frankenthal und sieben Jahre später trat er an die Spitze des SPD-Stadtverbands Ludwigshafen. Von 1971 bis 1981 war Rund zehn Jahre lang Mitglied des rheinland-pfälzischen Landtags, ab 1975 stellvertretender Fraktionsvorsitzender. 1981 wurde er im Stadtrat von Ludwigshafen zum Schul- und Kulturdezernenten seiner Geburts- und Heimatstadt gewählt.

Ab 1985 bis zu seinem Ausscheiden aus den Diensten der Stadt war der Jubilar auch Bürgermeister und damit Stellvertreter des damaligen Oberbürgermeisters Werner Ludwig, zu dem Rund ein eher angespanntes Verhältnis hatte. An seinem 50. Geburtstag, dem 1. August 1991, wurde er vom damaligen Ministerpräsidenten Rudolf Scharping zum Regierungspräsidenten des Bezirkes Rheinhessen-Pfalz mit Sitz in Neustadt ernannt. Diese Funktion hatte er bis zur Auflösung des Bezirks Ende 1999 inne.

Ehrenamtlich engagierte er sich jeweils als Vorsitzender des Pfälzerwald-Vereins, der Stiftung des Historischen Museums der Pfalz und des Grünen Kreises Ludwigshafen sowie des DRK-Kreisverbands. Für seine Verdienste wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. Rund ist verheiratet, hat eine erwachsene Tochter und lebt in der Gartenstadt. jei (Bild: privat)