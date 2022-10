Aktionstag im Schillerhaus Ludwigshafen

Ludwigshafen. Lernen, Erleben und Zusammenkommen ist das Motto beim Aktionstag an diesem Mittwoch von 14 bis 18 Uhr im Schillerhaus. Im geschichtsträchtigen Gebäude in der Schillerstraße 6 im Stadtteil Oggersheim befinden sich die Stadtteil-Bibliothek sowie eine Schiller-Ausstellung. In einem mehrmonatigen Projekt haben das Stadtmuseum, der heimatkundliche Arbeitskreis und die Stadtbibliothek gemeinsam Ideen und Visionen entwickelt, wie das Haus als eine Art Bürgerhaus umgestaltet werden kann. Am Aktionstag geht es darum, Angebote testen und bewerten zu lassen. Die Gäste können viel Neues entdecken und ausprobieren, mit dem Projektteam ins Gespräch kommen und ihre Meinung einbringen. Beispielsweise warten eine digitale Actionbound-Rallye, eine Fotobox, Karaoke und viele weitere Stationen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eiscafé und Imker dabei

Eine weitere Besonderheit an diesem Tag sind zwei Kooperationen, die ebenfalls den Praxistest durchlaufen: Wer verschiedene Aktionen erfolgreich absolviert, kann einen Gutschein des ortsansässigen Eiscafés Venezia für eine Kugel Eis nach Wahl gewinnen. Zudem berichtet die Imker-Familie Brack über das Imkerhandwerk und ökologische Bienenhaltung und stellt ihr Honigfahrrad im Hof auf.

Das Konzept richtet sich vor allem an Familien mit Kindern, willkommen ist aber jeder. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei. Mehr Informationen gibt es telefonisch unter 0621/5 04 25 96 oder per E-Mail an elvira.gensheimer@ludwigshafen.de.