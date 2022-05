Aktionen zum Ortsjubiläum

Ludwigshafen. Das 1250. Ortsjubiläum von Friesenheim, das eigentlich 2021 begangen werden sollte, wird mit einer Reihe von Aktionen und Veranstaltungen in diesem Jahr nachgefeiert. Die Initiative dazu hat der Museumsverein ergriffen, nachdem sich die Arbeitsgemeinschaft der Friesenheimer Vereine (ARGE) bereits 2019 aufgelöst hatte. Für die Organisation ist der Museumsverein eigenen Angaben nach auf die anderen Vereine zugegangen. „Die Veranstaltungen und Aktionen werden die Teilnehmer in eigener Regie durchführen, doch der Museumsverein wird sich um gemeinsame Werbung und Kommunikation kümmern“, heißt es in einer Mitteilung. Den Auftakt macht ein Museumsflohmarkt am kommenden Samstag. Objekte aus den über Jahre angesammelten Archivbeständen werden im Hof des Gemeindehauses (Luitpoldstraße 47) verkauft.

Personell hat sich der Verein in den vergangenen Monaten neu aufgestellt. In der Corona-Pandemie war die Mitgliederzahl stark gesunken. Durch einen „Hilferuf“ über die Presse konnten aber neue Mitstreiter gefunden werden. Bei einer Hauptversammlung ist nun ein neuer Vorstand gewählt worden. Vorsitzender bleibt Günther Lambert (Bild), unterstützt wird er von Günter Rutkowski (2. Vorsitzender), Sascha Höning (Schriftführer) und Stefanie Seitz (Rechnerin). jei (Bild: Verein)