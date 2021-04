Ludwigshafen. Der Grünen-Kreisverband hat auf die Situation von Bäumen in der Stadt aufmerksam gemacht. Die Mitglieder hängten am Sonntag – dem Internationalen Tag des Baumes – unter anderem Schilder mit Aufschriften wie „Ich brauche Schutzstatus“ oder „Ich bin eine Klimaanlage“ an Stämme.

„In den letzten Hitzesommern sind Tausende Bäume abgestorben, wurden aber zu großen Teilen nicht ersetzt, da es dafür keine Gelder gibt“, teilte Tenko Saphira Bauer, Sprecherin des Kreisverbands, mit. Deswegen an die Spendenbereitschaft der Bürger zu appellieren, könne nur eine Ergänzung sein – nicht aber die Lösung des Problems.

Die Grünen fordern mehr Geld für den Baumschutz von Stadt und Land. Bis dieses fließe, seien aber die Menschen gefragt: „Gießt den Baum vor eurem Haus, eurer Wohnung, eurer Arbeitsstätte. Mit einmal wöchentlich 100 Litern ist schon viel getan – und obendrein ist es effektiver, als jeden Tag zu gießen“, so Konstantin Fröhlich, ebenfalls Sprecher des Kreisverbands. Bäume seien nicht nur für das Stadtbild wichtig, so die Grünen – sondern auch für die Bewohner: Sie spenden Kühle, produzieren den Sauerstoff und wirken als lebende Luftfilter.