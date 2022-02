Ludwigshafen. Mit einer neuen Akademie für Frauen will das Heinrich-Pesch-Haus (HPH) in Ludwigshafen einen Beitrag zur Geschlechtergerechtigkeit im Berufsleben und in der Gesellschaft leisten. Das Bildungsangebot mit Workshops, Coachings, Vorträgen, Gesprächen sowie Mentoring wolle für Frauen ein Ort des Austausches und des Netzwerkens sein, teilte die Katholische Akademie Rhein-Neckar als Träger mit. Der Fokus liege auf Frauen in Führungsverantwortung, weiblichen Nachwuchskräften sowie Unternehmen und Organisationen.

Besonders die Corona-Pandemie habe „wie durch ein Brennglas offengelegt, dass von einer Gleichstellung der Geschlechter nicht durchgehend die Rede sein kann“, sagte Ulrike Gentner, Direktorin für Bildung im HPH. Dies habe Folgen für die ganze Gesellschaft. „Von mehr Geschlechtergerechtigkeit profitierten nicht nur Frauen, sondern alle“, ergänzte Christine Stuck, Bildungsreferentin für Geschlechtergerechtigkeit. Die unterschiedlichen Qualifizierungsangebote der Akademie für Frauen seien auch eine Inspirationsquelle zur persönlichen Weiterentwicklung, heißt es. epd

