Aggressiver Schwarzfahrer

Bei einer Fahrausweisüberprüfung in einem Bus in Ludwigshafen ist ein 19-jähriger Schwarzfahrer nach Polizeiangaben handgreiflich gegen Kontrolleure geworden. Diese hatten am Freitag gegen 12 Uhr in einer Buslinie in der Maudacher Straße die Tickets der Fahrgäste überprüft. Dabei wurde der 19-jährige Ludwigshafener ohne Fahrschein erwischt. Weil der junge Mann wegrennen wollte, griff ihn ein Kontrolleur an der Schulter. Der Schwarzfahrer versuchte, den Mitarbeiter mehrfach zu schlagen. Die vier Kontrolleure hielten den 19-Jährigen fest, bis die alarmierten Polizisten eintrafen. Da sich der Mann nicht ausweisen konnte, wurde er zur Feststellung seiner Identität auf die Dienststelle gebracht. Gegen ihn wird nun wegen versuchter Körperverletzung und Erschleichung von Leistungen ermittelt. ott

