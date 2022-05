Aggressiver Kneipenbesucher landet in Polizeigewahrsam

Ludwigshafen. Ein 39-Jähriger ist am Mittwochabend in einer Ludwigshafener Kneipe auffällig geworden und am Ende von der Polizei abgeführt worden. Wie die Polizei mitteilt, grölte der aggressive Gast lauthals herum und störte die anderen Gäste. Deshalb verständigte der Wirt einer Kneipe in der Stifterstraße die Polizei. Als die Beamtinnen und Beamten vor Ort dem Mann einen Platzverweis erteilten, kam er dem zunächst nach. Als er jedoch nach einer halben Stunde erneut in der Kneipe erschien und sich den Polizeikräften widersetzen wollte, nahmen diese ihn in den Polizeigewahrsam.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1