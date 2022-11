Aggressiver Jugendlicher beleidigt Kontrolleure und Polizisten in Ludwigshafener Straßenbahn

Ludwigshafen. Ein Jugendlicher hat am Dienstagabend in Ludwigshafen in einer Straßenbahn Kontrolleure und Polizisten beleidigt. Wie die Polizei mitteilt, hatten die Kontrolleure in der Straßenbahnlinie 7 zuvor festgestellt, dass der 17-Jährige ohne gültigen Fahrschein unterwegs war. Die Zugbegleiter verwiesen den Jugendlichen am Berliner Platz der Bahn. Der junge Mann verweigerte die Angabe seiner Personalien, wurde immer aggressiver und beleidigte die Kontrolleure lautstark. Diese riefen die Polizei, die ihn kontrollieren und nach Ausweisdokumenten durchsuchen sollte. Da er auch die Polizeikräfte lautstark beleidigte und sich aggressiv vor ihnen aufbaute, fesselten diese den 17-Jährigen und brachten ihn zur Polizeidienststelle. Nachdem seine Personalien zweifelsfrei festgestellt werden konnten, wurde er seiner Mutter übergeben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1