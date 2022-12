Ludwigshafen. Ein Fußgänger ist am Donnerstagmittag von einem Autofahrer in Ludwigshafengestreift und verletzt worden. Beim Abbiegen von der Wittelsbachstraße in die Mundenheimer Straße übersah der 23-jährige Fahrer den Mann, der die Fahrbahn querte, berichtet die Polizei. Der Außenspiegel traf den Arm des 34-Jährigen, der darauf wütend gegen den Wagen trat und den Fahrer beleidigte.

