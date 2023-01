Aggressiver Autofahrer schlägt 67-Jährigen in Ludwigshafen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwochabend in Ludwigshafen einen 67-jährigen Autofahrer geschlagen. Nach Polizeiangaben eskalierte gegen 20 Uhr ein Streit vor einem Krankenhaus in der Ludwig-Guttmann-Straße. Der 67-jährige Autofahrer hupte, da die Durchfahrt durch einen anderen Autofahrer blockiert war. Der unbekannte Autofahrer reagierte auf das Hupen aggressiv und schlug den Mann.

Der männliche Angreifer wird wie folgt beschrieben: Zwischen 50 und 60 Jahre alt und dunkle Haare. Er trug eine Brille und war dunkel gekleidet. Er war mit einem schwarzen BMW Geländewagen unterwegs.

Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise zu dem Tatverdächten geben kann, soll sich bei der Polizeiwache Oggersheim unter Telefonnummer 0621/9632403 melden.