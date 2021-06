AfD setzt auf Stefan Scheil

Ludwigshafen. Die AfD in der Vorderpfalz schickt Stefan Scheil (Bild) bei der Bundestagswahl im September ins Rennen um das Direktmandat im Wahlkreis 207 Ludwigshafen-Frankenthal. Der Historiker und Publizist aus Neuhofen wurde bei einer Mitgliederversammlung einstimmig gewählt, wie die Partei mitteilte. Einen Gegenkandidaten hatte er nicht. In seiner Bewerberrede begrüßte Scheil die jüngsten Beschlüsse des AfD-Bundesparteitags zum EU-Austritt Deutschlands und forderte einen Neuaufbau der europäischen Zusammenarbeit. Daneben kritisierte er die Pläne zur Impfung von Jugendlichen.

AdUnit urban-intext1

Scheil, der 1997 in Karlsruhe zum Dr. phil. promovierte, betonte seine Ludwigshafener Herkunft. „Ich habe noch Kindheitserinnerungen an das Viadukt, das über die Gleise Richtung Hemshof geführt hat, und den Bahnhof, der an der Stelle des Rathaus-Centers stand“, sagte er. Stefan Scheil wurde 1963 in Mannheim geboren, wuchs in Ludwigshafen auf und lebt heute in Neuhofen. Er ist unter anderem Sprecher der AfD-Kreistagsfraktion. jei (Bild: Privat)