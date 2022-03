Ärztlicher Direktor des Ludwigshafener Klinikums kritisiert Corona-Politik

Spricht sich vehement für die permanente Benutzung von Masken aus: Günter Layer, Ärztlicher Direktor im Klinikum. © KliLu

Ludwigshafen. Günter Layer muss es wissen: Als Ärztlicher Direktor eines der größten Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz hat er Corona-Einblicke, die nur wenige neben ihm haben. Das Virus bestimmt seinen Alltag seit Anfang 2020. Dass der Mann sich nach wie vor große Sorgen macht, liegt indessen zu diesem Zeitpunkt des Pandemie-Geschehens nicht mehr an einer medizinischen Notlage oder an einer ausufernden Sterblichkeit, sondern an einer organisatorischen Problematik und an einer Gesundheitspolitik, die sich seiner Ansicht nach nicht ehrlich macht.

Regelmäßig melden sich in diesen Wochen 60 Leute aus der Belegschaft nicht arbeitsfähig. Eine Differenzierbarkeit existiert aufgrund des Datenschutzes nicht. Layer weiß nicht, wie viele seiner Kollegen das Virus haben oder an anderer Stelle leiden. „Der Krankenstand liegt bei mehr als 20 Prozent“, sagte er am Donnerstag in einem Gespräch mit dieser Redaktion. Normal seien in dieser Jahreszeit etwas über zehn Prozent. „Wir können unseren Auftrag nicht mehr erfüllen“, sagt er zudem angesichts der Ressourcen, die der Umgang mit dem Sars-CoV2-Virus nach wie vor binde. Da wäre zum einen die Bettenanzahl, die man im Klinikum deutlich haben reduzieren müssen, um dafür zu sorgen, dass Patienten isoliert von anderen liegen könnten. Und zum anderen seien es beispielsweise die ständigen Testungen aller Mitarbeiter, die innerhalb der Belegschaft Kräfte binde, die nicht dem Patienten zur Verfügung stünden. In konkreten Zahlen sieht es so aus, dass die mögliche Kapazität von 970 Betten nicht annähernd erreicht werde, wie Layer sagt. Stattdessen sind es nur etwas mehr als 600 Betten, die derzeit belegbar und bespielbar sind.

Das bedeutet, dass viele Behandlungen und Eingriffe, die nicht überlebensnotwendig sind, nach wie vor aufgeschoben würden. Auf zwei Stationen liegen derzeit nach seiner Darstellung 50 Corona-Patienten. Auf der Intensivstation wird ein Mann mit einem Ecmo-Gerät beatmet, und weitere sieben liegen dort mit anderen Notwendigkeiten. Manchmal seien sie gar nicht wegen Corona im Krankenhaus, sondern etwa wegen eines Herzinfarkts oder eines Schlaganfalls – infiziert seien sie dennoch. Was wiederum eine Isolation notwendig mache.

Unter normalen Bedingungen sei das Krankenhaus durchschnittlich zu 90 Prozent ausgelastet. Stand Donnerstag sind es gerade mal 70 Prozent. Als Ärztlicher Direktor beschäftige ihn nicht die wirtschaftliche Seite dieser Zahlen, sondern die Gesundheit derer, die gerade nicht versorgt werden könnten. Dass das Krankenhaus in dieser Phase keine schwarzen Zahlen schreibe, hatte Klinik-Geschäftsführer Friedrich Günther schon vor Monaten öffentlich gemacht.

Layer ärgert sich indessen über den öffentlichen Umgang mit dem Virus in der Omikron-Welle, deren Höhepunkt aus seiner Sicht bisher nicht erreicht ist. „Loben kann man die Politik im Moment nicht“, sagt er. Wenn das Konzept sei, eine Durchseuchung der Bevölkerung zu erreichen, dann müsse man das auch so kommunizieren, findet der Mediziner, der wie sein Geschäftsführer seit Beginn der Pandemie zu den steten Mahnern gehört. „Wir werfen gerade alles weg, was wir an Umgang mit dem Virus gelernt haben“, sagt er. Wer gegen das Maskentragen argumentiere, der rede groben Unfug. „Diese Leute haben keine Ahnung“, schimpft Layer. Wer weiter sicher durch die Pandemie segeln wolle, dürfe den Lockerungen durch die Politik nicht vertrauen.

Keine Folgen spürt das Klinikum bezüglich der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, die seit dem 15. März im Gesundheitswesen gilt. Mehr als 98 Prozent der Belegschaft sind nach Layers Worten derzeit geimpft oder hätten den Status von Genesenen, der 90 Tage lang Geltung besitzt. Unter den Ärzten seien im Übrigen alle Kräfte geimpft.

In einigen Krankenhäusern sind unterdessen die Besucherregeln angepasst worden. Im Klinikum Ludwigshafen gilt seit dem 27. November ein Besucher-Stop. Nur in begründeten Ausnahmefällen dürfen vollständig geimpfte Menschen zu Krankenhauspatienten. Der Aufwand, zusätzlich Besucher zu testen, würde weiteres Personal binden, das es gerade gar nicht gibt. Insofern ist ein Ende dieser Situation noch nicht abzusehen.