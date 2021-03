Nach Ostern, so der Plan der Bundesregierung, sollen in Deutschland flächendeckend auch Hausärzte Corona-Schutzimpfungen durchführen. Ziel ist es, die Immunisierung der Bevölkerung deutlich zu beschleunigen. In Rheinland-Pfalz wird das Impfen von Patientinnen und Patienten mit hoher Priorität bereits seit Anfang März in vier Pilotpraxen erprobt. Dieses Projekt soll nun zügig ausgeweitet

...