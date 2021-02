Ludwigshafen. In einem neuen Format ist die Ortsbeiratssitzung für die Gartenstadt abgehalten worden: Während sich die interessierte Öffentlichkeit im Stadtratssaal des Rathauses einfand, waren die Kommunalpolitiker per Videokonferenz zugeschaltet. Ungeachtet manch technischer Hürde hatte Ortsvorsteher Andreas Rennig (SPD) durchaus Erfreuliches zu berichten: Die Baumpflanzungen in der Gartenstadt gehen voran, die Spendenbereitschaft ist hoch, und auch die Kanalsanierung in der Niederfeldstraße macht gute Fortschritte. Dank erhöhtem Stauraum im Abwassernetz werde der Schutz vor Überflutung verbessert.

Ein weniger erfreuliches Thema brachte die FWG-Fraktion auf die Tagesordnung. Denn als Ärgernis nicht nur in der Gartenstadt gilt weiterhin die Zweckentfremdung von Wohnraum und damit die Zunahme an „Problemimmobilien“ im Stadtgebiet. Auf den steigenden Anteil an Monteurswohnungen, bei denen Wohnraum zu gewerblichen Zwecken genutzt wird, wies die Fraktion in ihrem Antrag hin. Sie wünscht sich eine Satzung, um diese Fehlentwicklung einzudämmen. Ansonsten würden die städtischen Bemühungen zur Schaffung neuer Wohnflächen konterkariert.

Auch wenn sich die Verwaltung bisher zurückhaltend hinsichtlich einer Satzung zeigt, so will der Ortsbeirat das Thema noch einmal in den Stadtrat einbringen. „Die Zahlen sind für die Gartenstadt einfach erschreckend“, sagte auch Markus Lemberger für die SPD-Fraktion mit Blick auf zweckentfremdeten Wohnraum im Stadtteil.

Auch die Behebung von Schäden ist immer wieder ein Thema. Die CDU-Fraktion hatte beklagt, dass seit Verlegung des Glasfaserkabels im Bereich Niederfeld einzelne Gehwegplatten lose seien und hervorstünden. Die Stadtverwaltung hat eine Überprüfung und Mängelbeseitigung zugesagt, um Verletzungsgefahren auszuschließen. Noch größerer Handlungsbedarf besteht nach Einschätzung aller im Ortsbeirat vertretenen Fraktionen jedoch im Friesenheimer Weg: Wurzelaufwürfe, Schlaglöcher sowie die fehlende Beleuchtung machten das Radfahren gerade in der dunklen Jahreszeit gefährlich. Deswegen sollten Löcher aufgefüllt und ein knappes Dutzend Aufwerfungen abgefräst und gegebenenfalls asphaltiert werden.

Kleiner Wermutstropfen

Dass der Bereich Tiefbau die Ausbesserung der Schäden inzwischen angekündigt hat, wurde insbesondere von Grünen und CDU positiv hervorgehoben: „Es hat sich gelohnt, gemeinsam für diesen Radweg zu kämpfen“. Schließlich sei der Weg „gut frequentiert, jeder sollte ihn unfallfrei nutzen können“, so das überparteiliche Credo. Dennoch blieb ein kleiner Wermutstropfen: Eigentlich hatte man sich gewünscht, den Friesenheimer Weg als Radweg auszuweisen.

Immerhin diene die Strecke als wichtige Verbindung zwischen der Gartenstadt und Maudach/Rheingönheim, Radfahrer begegneten weder dem Pkw- noch Lkw-Verkehr und müssten auch nicht an Kreuzungen warten. Weil auf dem Weg bereits jetzt „mehr Radfahrer als Autos“ unterwegs seien, wäre rechtlich wohl selbst eine Ausweisung als „Radstraße“ möglich, erklärte Andreas Rennig. Man werde noch einmal mit der Verwaltung sprechen, auch weil möglicherweise der Antrag dahingehend missverstanden worden sei, die Straße ausschließlich Radfahrern zur Verfügung stellen zu wollen. Das sei nicht das Ziel.