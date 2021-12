Ära endet am Freitag

Ludwigshafen. Nach mehr als 42 Jahren schließt das Rathaus-Center in Ludwigshafen am Freitag für immer. Am Silvestertag ist der Gebäudekomplex in der Innenstadt noch einmal bis etwa 14.30 Uhr geöffnet, wie Centermanager Christoph Feige auf Anfrage sagte. Anschließend gehen Mall und Rathaus-Turm in den Besitz der Stadt über, die den „Nordpol“ in den kommenden Jahren zugunsten eines optimierten Ablaufs beim Bau der Stadtstraße abreißen lässt. Ab Freitagnachmittag ist somit auch der Durchgang von der Innenstadt in den Hemshof nicht mehr möglich. Fußgänger müssen über den Europaplatz ausweichen.

Im „MM“ teilen eine Kundin, ein Ex-Verwaltungsmitarbeiter, eine Händlerin und der Centermanager ihre Erinnerungen. jei