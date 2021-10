Abschied vom Rathaus-Center

Ludwigshafen. Für das Stadtmuseum Ludwigshafen ist am Samstag eine Ära zu Ende gegangen: Nach 37 Jahren verlässt die Einrichtung ihre Räumlichkeiten im Rathaus-Center. Das Museum, das die Stadtgeschichte eindrucksvoll mit zahlreichen Exponaten, Ausstellungen sowie Veranstaltungen präsentiert, wird voraussichtlich 2023/2024 in die Rhenushalle am Luitpolthafen ziehen. Dort fusioniert es mit dem Stadtarchiv (wir berichteten). Mit Feierlichkeiten, bei der Leiterin Regina Heilmann die vergangenen Zeiten des Museums Revue passieren ließ, sowie Vorträgen nahmen rund 112 Besucher Abschied von der Einrichtung.

Es ist eine Atmosphäre mit gemischten Gefühlen, die die Gäste an diesem letzten Öffnungstag empfängt. Einerseits die freudige Aussicht auf ein neues Zuhause. Gleichzeitig ist der Abschied mit ein wenig Wehmut verbunden. Museumsleiterin Heilmann, die im Dezember ihre Stelle seit zehn Jahren innehaben wird, erinnert sich an eine Vielzahl von Höhepunkten. Als sie ihre Arbeit im Museum begonnen hatte, sorgte sie zunächst dafür, dass alle Exponate einen Bezug zur Stadtgeschichte haben. Zudem ist ihr wichtig, dass zu den Sammlungen auch umfangreiches Begleitmaterial dabei ist, um die Möglichkeit zu haben, das Thema noch zu erweitern und zu vertiefen.

Positiver Blick in die Zukunft

„Wir waren schon in den Zeitschriften ,Spiegel’ und ,Emma’“, sagt Heilmann. „Die Römerausstellung im Jahr 2018 war ein besonderes Highlight.“ Bei manchen Ausstellungen habe man die Besucher fast schon stapeln müssen, sagt sie und ein amüsiertes Lächeln umspielt ihre Mundwinkel. „Einen Ansturm von knapp 300 Leuten hatten wir bei der Ausstellung über das Thema ,Lesbisch & schwul, BTTIQ in Ludwigshafen’.“ Sie freut sich aber nicht nur über große Events. „Wenn ich mit fünf Grundschülern aus dem Hemshof gemeinsam etwas erarbeitetet habe, bin ich genauso glücklich.“

Jetzt blickt Heilmann vor allem positiv in die Zukunft. „Ich finde den Auszug super. Der Stadtteil Süd ist toll“, lobt sie. Sie hätte sich lediglich gewünscht, der der Umzug nahtlos in die neuen Räumlichkeiten erfolgt wäre, räumt sie. Daher werden in der Zwischenzeit Veranstaltungen als Gastspiel an verschiedenen Orten stattfinden. „Das kann auch mal witzig sein, aber irgendwann will man sein eigenes Haus.“

Zum geselligen Abschied konnten sich die Besucher ein letztes Mal die verschiedenen Exponate, aber auch die Sonderausstellung „Grüße aus Ludwigshafen – Ansichtskarten und Souvenirs aus 160 Jahren Stadtgeschichte“ anschauen. Letztere zeigt die Historie der Chemiestadt aus einer besonderen Perspektive. Die Kuratorin der Sonderausstellung, Dana-Livia Cohen, erzählt bei ihrem Vortrag so manche Anekdote.

Werner Appel, der nicht nur Experte für Ansichtskarten ist, sondern neben dem Ludwigshafener Stadtarchiv gleichzeitig Hauptleihgeber der Sonderausstellung ist, referiert unter anderem über historische Ansichtskarten zur Explosion im BASF-Werk im Jahr 1921. Zudem lässt er die 1250-jährige Geschichte des heutigen Stadtteils Friesenheims wieder lebendig werden. Gespannt hört das Publikum zu, wenn er anhand eines Diavortrags Postkarten zeigt. Dabei erfahren die Zuhörer nicht nur kuriose Fakten zu den Ansichtskarten, sondern auch zu Ludwigshafen. Gezeigt werden lediglich Karten, die aus der Zeit vor 1945 stammen, was unter anderem mit den Fotorechten zu tun hat. Appel untergliedert sein Referat zu verschiedenen Themen. „Es war seit 1900 üblich, Ansichtskarten zu sammeln“, erzählt er und zeigt, wie sie die Karten weiterentwickelt haben. Zunächst noch mit gemalten Motiven und Lithographien bedruckt, enthielten die Karten später auch Fotografien. Er verrät, dass es einen Code gab, je nachdem wie die Briefmarke aufgeklebt wurde. „Kopf nach unten war nicht gut.“

Tanz im Park

Appel nimmt die Zuschauer auch mit auf eine historische Reise durch Friesenheim. Die Besucher erfahren unter anderem von der Lokalbahn, die 1933 stillgelegt wurde. „Mit Dampf durch die Stadt zu fahren war dann nicht mehr modern“, sagt Appel. Besonderen Fokus erhält der Ebertpark, der 1925 eröffnet wurde und damals noch Eintritt gekostet hatte. Bären habe es dort in einem Zwinger bis 1942 gegeben. Außerdem galt der Park als beliebtes Freizeitziel. „Da wurde an vielen Teilen auch unter der Woche getanzt.“