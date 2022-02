Abriss des Rathaus-Centers Ludwigshafen für Tierwelt kein Problem

Ludwigshafen. Der Abriss von Rathaus und Rathaus-Center in Ludwigshafen ist in Sachen Artenschutz nach Angaben der Stadtverwaltung unproblematisch. Zu diesem Ergebnis komme eine Vorprüfung, die bei Vorhaben wie diesem gesetzlich vorgeschrieben sei. Dabei untersuchte ein Team aus Expertinnen und Experten die Fassaden und darunterliegenden Hohlräume. Tiere hätten sich dort demnach keine angesiedelt. „Weder Fledermäuse noch Vögel oder Nager waren zu finden“, schreibt die Stadt. Beim Rathaus-Turm sei dieses Ergebnis zu erwarten gewesen. Die „spiegelglatte Fassade“ biete schließlich kaum Nistmöglichkeiten. Überraschender sei gewesen, dass sich auch in den Hohlräumen keine Tiere angesiedelt hätten. Um sicherzustellen, dass Wände und Fassaden unbewohnt sind, seien sie punktuell geöffnet worden.

