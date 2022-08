Ludwigshafen. Zu einer sichtbaren gelblichen Abgasfahne kann es am Montag bei der BASF in Ludwigshafen kommen. Wie das Unternehmen mitteilt, wird am Nachmittag im Kraftwerk Süd eine Gasturbine in Betrieb genommen. Dabei kann sich nach Angaben des Chemiekonzerns kurzzeitig eine Abgasfahne bilden.

