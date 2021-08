Ab Sonntag strengere Regeln

Ludwigshafen. Wegen der anhaltend steigenden Sieben-Tage-Inzidenz müssen in Ludwigshafen ab Sonntag die ersten Corona-Lockerungen zurückgenommen werden. Am Freitag lag der Wert in der Chemiestadt bei 52,2 und damit den dritten Tag in Folge über der kritischen Marke von 35. Entsprechend der aktuell gültigen Corona-Verordnung des Landes sind in Ludwigshafen Veranstaltungen in geschlossenen Räumen noch mit maximal 350 Personen und im Freien mit maximal 500 Personen zulässig. Zudem gilt im Unterricht wieder Maskenpflicht. Aktuell sind in Rheinland-Pfalz aber noch Sommerferien.

Offen ist noch, welche neuen Regelungen das Land festlegen wird. Die bestehende Verordnung gilt aktuell nur bis einschließlich Sonntag. „Bisher liegt seitens des Landes noch keine aktuellere Version der Corona-Bekämpfungsverordnung vor, die im Zuge der anhaltenden Pandemie Maßnahmen und Regelungen über diesen Zeitpunkt hinaus definiert“, so die Stadt. Das Land habe jedoch angekündigt, die aktuelle Verordnung bis zum 22. August zu verlängern. Die neue Verordnung wird für 23. August erwartet.

Erster Todesfall seit Wochen

Unterdessen ist in Ludwigshafen erstmals seit Wochen wieder ein Mensch im Zusammenhang mit Corona gestorben, wie das Landesuntersuchungsamt (LUA) meldete. Es war der 336. Todesfall in der Stadt. Bis Freitagnachmittag wurden 16 neue Infektionen gemeldet, die Gesamtzahl stieg auf 10 850. jei