Ab sofort gilt Sperre von 22 bis 5 Uhr

Ludwigshafen. Mit dem Auslaufen der städtischen Allgemeinverfügung in der Nacht zum Montag gilt in Ludwigshafen ab sofort eine verkürzte Ausgangssperre. Nach den Vorgaben aus der Bundes-Notbremse dürfen Menschen ihre eigenen vier Wände in der Zeit von 22 bis 5 Uhr nur mit triftigem Grund verlassen. Sport, Joggen und Spaziergänge alleine sind bis 24 Uhr erlaubt. Bis Sonntag galt in der Chemiestadt eine Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr. Gegen diese hat am Samstag eine fünfköpfige Personengruppe verstoßen, die an einem Weiher in der Pfingstweide zelten wollte. Wie die Polizei mitteilte, packte die „uneinsichtige Gruppe“ nach Aufklärung widerwillig zusammen und verließ die Örtlichkeit. Die Beteiligten erwarten Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Bereits seit Samstag greifen in Ludwigshafen aber auch einige Verschärfungen (wir berichteten). So ist im Einzelhandel auch kein Terminshopping mehr möglich. Geschäfte, deren Angebot nicht dem erweiterten täglichen Bedarf zuzurechnen ist, müssen geschlossen bleiben. Eine Übersicht, welche Läden dazu zählen, ist im Internet unter www.ludwigshafen.de zu finden. Nachdem weiterführende und Berufsschulen bereits seit vergangener Woche keinen Präsenzunterricht mehr anbieten, wechseln ab dieser Woche auch Grund- und Förderschulen in den Fernunterricht. Eine Notbetreuung wird angeboten.

Unterdessen ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Ludwigshafen über das Wochenende auf einem hohen Niveau geblieben. Während der Wert am Samstag auf 233,4 sank, stieg er am Sonntag mit 60 Neuinfektionen auf 242,1. jei