Ludwigshafen. Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) setzt ab Montag, 15. März, wieder zusätzliche Busse zur Entlastung der Schülerverkehrs in Ludwigshafen ein.

Die Stadt Ludwigshafen und die rnv haben sich auf den Einsatz zusätzlicher Busse für den Ludwigshafener Schülerverkehr verständigt, teilt das Unternehmen mit. „Dies ist möglich, da das Land Rheinland-Pfalz diese zusätzlichen Kapazitäten finanziell fördert, um in Zeiten der Corona-Pandemie die Abstandssituation in den Fahrzeugen zu verbessern“, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung.

Zum morgendlichen Schulbeginn sowie zur Mittagszeit etwa ab 13 Uhr werden bei den Linienfahrten, die erfahrungsgemäß stärker ausgelastet sind, zusätzlichen Kapazitäten geschaffen. Der Einsatz der Zusatzfahrten erfolgt vor allem auf den Linien 74 und 75.

Den Schülern folgender weiterführender und berufsbildenden Schulen kommen die Zusatzfahrten zu Gute: Anne-Frank-Realschule, Karolina-Burger-Realschule, IGS Gartenstadt, Schule an der Blies, Geschwister-Scholl-Gymnasium, Heinrich-Böll-Gymnasium, Theodor-Heuss-Gymnasium, BBS in der Franz-Zang-Straße, Adolf-Diesterweg-Schule, IGS Edigheim, Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasium, Realschule am Ebertpark und Ernst-Reuter-Schule.

„Weiterhin werden Stadt und rnv die sich verändernden Verhältnisse durch Witterung und dynamischer Verkehrsmittelnutzung in den nächsten Wochen intensiv beobachten und bei Bedarf weitere Angebotsanpassungen diskutieren“, schreibt das Unternehmen abschließend.