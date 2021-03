Ludwigshafen. Um die Zahl der Körperverletzungen, aber auch der Pöbeleien und Lärmbelästigungen am Berliner Platz zu begrenzen, setzt die Verwaltung erneut auf ein Alkoholverbot. „Die Sperrzone hat sich in den vergangenen Jahren bewährt“, lautete der fast einhellige Tenor der Fraktionen. Mit großer Mehrheit befürwortete der Hauptausschuss am Montag die Sperrzone. Diese gilt von April bis Ende Oktober – jeweils donnerstags bis samstags von 21 bis 7 Uhr. Die endgültige Entscheidung des Stadtrats über das Alkoholverbot am 22. März gilt als Formsache – lediglich die Linken haben sich im Ausschuss dagegen ausgesprochen.

Fragen zu Diskothek-Effekt

AdUnit urban-intext1

„Die Verordnung ist ein wichtiger Baustein eines Gesamtkonzepts, um für Sicherheit und Sauberkeit auf dem Platz zu sorgen“, begründete Ordnungsdezernent Andreas Schwarz (SPD) das Alkoholverbot. Zudem stellte er klar, dass die Sperrzone nicht nur am Berliner Platz gelte, sondern auch den Bereich um die S-Bahn-Haltestelle Ludwigshafen-Mitte, das Lichtenberger Ufer und Teile der Rheinpromenade einschließe. „Wir können aber nicht die Ludwigstraße einbeziehen, denn eine Verordnung hänge von der Zahl der Straftaten ab“, merkte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) an.

„Wenn im Sommer wieder mehr Leute auf den Platz kommen, brauchen wir ein Alkoholverbot“, sagte Julia Appel (SPD). Auch Peter Uebel (CDU) bezeichnete die Verordnung als gut und notwendig. Zudem erinnerte er daran, dass Antworten der Verwaltung auf einen früheren Antrag der Union ausstehen, die im August ein Gesamtkonzept zur Verbesserung der Innenstadt verlangt hatte. Ferner vermisste Uebel genaue Angaben über die Straftaten und die Frequenz auf dem Platz während der Corona-Pandemie.

Auch Heinz Zell (Grünes Forum und Piraten) bedauerte, dass in der Ausschussvorlage der Verwaltung keine aktuellen Zahlen aufgelistet wurden. „Insofern können wir nur erahnen, welchen Effekt die seit vielen Monaten geschlossene Diskothek hat.“ Er wünschte sich ebenfalls einen umfassenderen Bericht über die Situation in der Umgebung des Berliner Platzes. Dabei sollte auch über die Arbeit der Sozialarbeiter berichtet werden.

AdUnit urban-intext2

„Für 2020 liegen noch nicht alle Zahlen der Polizei vor“, entgegnete Schwarz. Nach Angaben der Verwaltung war 2017 die Zahl der Straftaten stark angestiegen, dieser Trend hatte sich 2018 fortgesetzt. Nachdem 2019 die Präsenz der Ordnungskräfte verstärkt und die Kontrollen intensiviert wurden, sei die Zahl der Straftaten gesunken. Die Gesamtzahl der Delikte sei auf 235 zurückgegangen.

Die Körperverletzungen würden zumeist in der Zeit zwischen 0 und 7 Uhr begangen, also im Geltungsbereich der Verordnung. Dabei sei ein signifikanter Einfluss von Alkohol und Drogen feststellbar.

AdUnit urban-intext3

Dies überzeugte Liborio Ciccarello (Linke) jedoch nicht. „Die Faktenlage ergibt keine Notwendigkeit für einen solchen Schritt“, kritisierte er das Vorgehen. Die Sperrzone sei nicht zielführend. Das Alkoholverbot müsse eine Ausnahme bleiben und dürfe nicht überstrapaziert werden. Dies sah Rainer Metz (FWG) ganz anders. „Die Verordnung gilt nur an den Wochenenden und nachts. Die Anwohner sind froh darüber, denn die Situation vor Einführung des Alkoholverbots war eine Katastrophe gewesen.“

AdUnit urban-intext4

„Auch wenn es die gleiche Verordnung wie in den vergangenen Jahren ist, mussten wir uns wieder mit der Polizei und der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) abstimmen“, merkte der Beigeordnete an. Obwohl die Corona-Pandemie bislang für weniger Frequenz auf dem Platz gesorgt hatte.

Auch in diesem Jahr ist laut Verwaltung eine kurze Einführungsphase vorgesehen. Dabei steht die Aufklärung über das Alkoholverbot im Vordergrund. Danach werden bei Verstößen jedoch Bußgelder von bis zu 5000 Euro fällig.