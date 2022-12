A 650 auch in Nacht auf Samstag gesperrt

Ludwigshafen. Die Sanierung der Fahrbahnen auf der A 650 zwischen Ludwigshafen und Maxdorf ist abgeschlossen. Noch im Verlauf der Woche werde die derzeitige Verkehrsführung umgebaut und die Fahrbahn in Richtung Ludwigshafen für den Verkehr freigegeben, teilte die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dafür muss jedoch die Strecke in den Nächten vom 21. auf den 22. Dezember sowie vom 22. auf den 23. Dezember in Fahrtrichtung Bad Dürkheim und in der Nacht vom 21. auf den 22. Dezember – jeweils zwischen 20 und 5 Uhr – in Richtung Ludwigshafen gesperrt werden. Die Umleitungen dazu sind jeweils ausgeschildert.