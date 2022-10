92 Jahre alte Frau von Autofahrer in Ludwigshafen angefahren

Ludwigshafen. Die Polizei fahndet nach einem flüchtigen Fahrzeugführer, der am Donnerstag eine 92 Jahre alte Frau in Ludwigshafen angefahren hat. Sie überquerte gegen 16.45 Uhr die Rohrlachstraße auf Höhe der Hausnummer 25 als das unbekannte Fahrzeug sie erfasste, berichtet die Polizei. Die Seniorin blieb verletzt zurück während der Fahrzeugführer flüchtete. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Zeugen des Unfalls werden dringend gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/963-2222 zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1