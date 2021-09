92-Jährige in Autounfall verwickelt - Junger Mann verletzt ins Krankenhaus

Ludwigshafen. Eine 92-jährige Autofahrerin ist mit einem 22-Jährigen Autofahrer zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der junge Mann verletzt und kam in ein Krankenhaus. Am Dienstag gegen 19.30 Uhr, fuhr die ältere Dame mit ihrem Auto auf der Hochfeldstraße Richtung Maudacherstraße in Ludwigshafen. Zur gleichen Zeit fuhr der 22-Jährige ebenfalls auf der Hochfeldstraße Richtung Raschigstraße. Als die 92-Jährige in die Eichenstraße einbog, stieß sie mit dem Auto des 22-Jährigen zusammen. Am Auto des 22-Jährigen entstand ein Totalschaden. Das Auto der 92-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

