90-Jähriger gefährdet Straßenverkehr in Ludwigshafen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Friesenheim. Ein 90-jähriger Autofahrer hat am Montagvormittag eine gefährliche Verkehrssituation in Ludwigshafen verursacht. Wie die Polizei mitteilte, war der 90-Jährige gegen 10.20 Uhr auf der Sternstraße in Richtung Brunckstraße unterwegs, als er in Höhe der Ampelkreuzung zur Hohenzollernstraße eine rote Ampel übersehen haben soll. Dabei sei es fast zu einem Unfall gekommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Unmittelbar nach der Kreuzung fuhr der 90-Jährige dann auf ein anderes Auto auf. Da der Unfallgegner keinen Schaden erkannt hatte, sei dieser nach einem kurzen Gespräch mit dem 90-Jährigen weitergefahren. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Polizei sucht dem Autofahrer, der keinen Schaden an seinem Fahrzeug erkannt haben will, sowie andere Autofahrer, die aufgrund des Überfahrens der Kreuzung bei roter Ampel durch den 90-jährigen Fahrer abbremsen oder gar ausweichen mussten.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0621/96322-22 zu melden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2