90 Gramm Koks per Darknet bestellt

Ludwigshafen/Frankenthal. Das Dark- net genießt einen zweifelhaften Ruf. Wenngleich es dieser „versteckte“ Bereich des Internets ermöglicht, die eigene Kommunikation zu schützen, etwa vor staatlicher Repression in autoritären Systemen, so sind illegale Aktivitäten regelmäßig zu beklagen. Den Weg, die Verbindung untereinander direkt herzustellen und sich damit für eine Rückverfolgung „unsichtbar“ zu machen, soll auch ein 31-Jähriger aus Ludwigshafen gewählt haben. Zweck seines Aufenthalts in dem anonymen Netzwerk waren offenbar Drogengeschäfte. Dafür muss sich der Mann seit heute vor dem Landgericht Frankenthal verantworten.

90 Gramm Kokain und anderthalb Kilogramm Amphetamin soll der deutsche Staatsangehörige mit türkischen Wurzeln bestellt haben. Die Anklage lautet auf unerlaubtes, gewerbsmäßiges Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, der Strafrahmen reicht bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe. Der Prozess wird vor der Zweiten Großen Strafkammer mit zwei Schöffen unter dem Vorsitz von Richterin Mirtha Hütt geführt.

Ermittler fangen Sendungen ab

Die sieben Taten, die die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten zur Last legt, weisen ein gleichbleibendes Muster auf: Im Darknet wurde der Stoff bestellt – und sodann an eine Adresse nach Ludwigshafen versendet. Dass die meisten Lieferungen nicht ankamen, lag am Einschreiten von Post und Zoll. So wurde gleich die erste Bestellung im Oktober 2020 – 57 Gramm Kokain – im Paketzentrum Kleve sichergestellt. Mächtig an Fahrt gewannen die Drogengeschäfte zu Jahresbeginn: Nachdem zunächst das Zollamt eine kleinere Menge des weißen Pulvers abfing, konnte der nächste Umschlag mit Betäubungsmitteln am 16. Februar bei der Post in Ludwigshafen beschlagnahmt werden. Grundlage war ein entsprechender Beschluss des Gerichts. Weitere zehn Gramm der harten Droge hielt die Post nur neun Tage später an. In der Folge fielen 488 Gramm Amphetamin sowie noch einmal 20 Gramm Kokain direkt in die Hände der Ermittler. Seinen vorläufig letzten Deal soll der 31-Jährige Ende Februar in Auftrag gegeben haben: Die Postsendung ohne Angabe eines Absenders enthielt ein Kilogramm Amphetamin.

Drei Wochen später klickten die Handschellen. Seitdem befindet sich der Angeklagte, der von Rechtsanwalt Alexander Klein vertreten wird, in der Justizvollzugsanstalt Frankenthal. Mit Beschluss vom 19. Oktober wurde die Fortdauer der Haft erneut angeordnet. Nach Ansicht von Staatsanwältin Christina Pasedach waren sämtliche Betäubungsmittel zum gewinnbringenden Weiterverkauf bestimmt. Der Ludwigshafener soll sich auf diese Weise eine zusätzliche Einnahmequelle verschafft haben.

Der Prozess wird am 11. November fortgesetzt. Dann steht es dem Angeklagten frei, sich zur Sache zu äußern. Bisher macht der Mann, der strafrechtlich bereits in Erscheinung getreten ist, noch keine Angaben zu den Vorwürfen. Erwartet wird auch der Bericht des Sachverständigen. Das Urteil fällt voraussichtlich am 15. November.