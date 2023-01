Ludwigshafen. Ein 87-Jähriger ist am Mittwoch mit einem aus dem Verkehr gezogenen Auto in Ludwigshafen unterwegs gewesen. Polizeiangaben zufolge hatte der Mann alte Kennzeichen mit entsprechendem TÜV-Siegel an seinem Pkw angebracht, um weiterhin mit seinem Fahrzeug zu fahren. Woher diese Kennzeichen stammen, ermittelt derzeit noch die Polizei. Die Kennzeichen wurden anschließend sichergestellt und die Weiterfahrt wurde untersagt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1