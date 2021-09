Ludwigshafen. Ein 86-Jähriger wurde am Samstagmorgen durch einen Tritt von einem Unbekannten verletzt. Wie die Polizei berichtet, parkte der Mann auf einem Supermarktparkplatz aus und hielt verkehrsbedingt nochmals an. Ein Unbekannter klopfte daraufhin an sein Fenster, riss seine Tür auf und trat den Senior. Der 86-Jährige erlitt eine Verletzung am Oberschenkel.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hinweise zu der Tat können unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de abgegeben werden.