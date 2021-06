86-Jähriger Autofahrer kollidiert mit Rettungswagen

Ludwigshafen. Ein Autofahrer ist am Montagmittag in Ludwigshafen mit einem Rettungswagen kollidiert. Nach Angaben der Polizei fuhr der 86-Jährige auf der Abfahrt der B44 aus Richtung Speyer kommend. Zur gleichen Zeit fuhr der Rettungswagen - unter Nutzung der Signale - auf der Hauptstraße von Mundenheim kommend in Richtung Rheingönheim. Am Kreuzungsbereich an der roten Ampel bremste er ab und vergewisserte sich, dass der Kreuzungsbereich leer ist.

AdUnit urban-intext1

Als er weiter geradeaus in Richtung Rheingönheim fuhr, stieß er mit dem Auto des 86-Jährigen zusammen, der verdeckt hinter einem Lastwagen stand und bei grüner Ampel geradeaus den Kreuzungsbereich querte. Der 42-jährige Rettungswagenfahrer und seine 21-jährige Beifahrerin wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Verletzungen sind bislang nicht bekannt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.