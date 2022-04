84-jähriger Autofahrer unter Schlafmittel flüchtet mit geplatztem Reifen

Ludwigshafen. Ein Autofahrer unter Schlafmittel hat am Samstag einen Unfall in Ludwigshafen verursacht und versucht zu flüchten. Wie die Polizei mitteilt, stieß der 84-Jährige gegen ein geparktes Fahrzeug auf der Rheinallee. Obwohl sein Reifen dabei platzte, setzte er seine Fahrt in Richtung Wittelsbachstraße fort. Ein Zeuge meldete das lediglich auf der Felge fahrende Fahrzeug und die Beamten konnten den 84-Jährigen auf einem Parkplatz fünf Kilometer entfernt von der Unfallstelle antreffen.

Es stellte sich heraus, dass der Mann morgens versehentlich eine für den Abend vorgesehene Schlaftablette eingenommen hatte. Auf der Dienststelle schlief er mehrfach kurzzeitig ein. Den 84-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Unfallflucht und des Fahrens trotz bestehender Fahrunsicherheit aufgrund von Medikamenten.