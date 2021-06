82-Jährige bestohlen

Ludwigshafen. Eine 82-jährige Ludwigshafenerin ist Opfer von Trickbetrügern geworden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, klingelte ein Unbekannter am Sonntag an der Tür der Seniorin und erklärte, dass er im Haus eine Wohnung anmieten wolle. Er bat darum, die Wohnung der 82-Jährigen zu besichtigen, da diese baugleich sei. Die Seniorin gewährte ihm seinen Wunsch, stellte aber – nachdem der Mann ihre Wohnung wieder verlassen hatte – fest, dass mehrere tausend Euro gestohlen wurden. Vermutlich war während der Besichtigung die Tür offen gestanden, so dass eine andere Person hinein gelangen konnte.

AdUnit urban-intext1

Die Polizei warnt vor allem ältere Menschen vor Trickbetrügern und rät, keine Fremden in die Wohnung zu lassen. Unter Vortäuschen von Notlagen, einer offiziellen Funktion oder einer persönlichen Beziehung zum Opfer versuchen die Täter, sich Zutritt zu verschaffen. pol/mik