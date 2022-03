82 000 Euro Sachschaden

Ludwigshafen. Weil er betrunken Auto gefahren ist, hat ein Mann am Samstagabend einen Unfall verursacht, bei dem ein Sachschaden von rund 82 000 Euro entstanden ist. Nach Polizeiangaben vom Sonntag war der 27-Jährige aus Mannheim gegen 22.20 Uhr mit seinem Range Rover auf der Siemensstraße in Friesenheim unterwegs. Dort kam er von der Fahrbahn ab und stieß mit einem BMW zusammen, der am Straßenrand parkte, beschreibt die Polizei den Vorfall.

Durch die Wucht des Aufpralls stieß das Auto des 27-jährigen Fahrers auch mit einem Mazda zusammen, der auf der gegenüberliegenden Straßenseite parkte. Nach dem Unfall blieb der Range Rover auf dem Dach liegen, so dass der Mann von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden musste. Der Mannheimer wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme vor Ort bemerkten die Polizeibeamten bei dem 27-Jährigen zudem einen Alkoholgeruch. Ein Test ergab einen Promillewert von 1,94. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit am Steuer verantworten. Seinen Führerschein haben die Beamten vorerst einbehalten. Durch den Zusammenprall mit den abgestellten Fahrzeugen in der Siemensstraße entstand bei dem Unfall ein hoher Sachschaden, den die Beamten auf rund 82 000 Euro beziffern. vs

