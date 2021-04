Ludwigshafen. Nachdem ein 81 Jahre alter Mann zwei Tage als vermisst galt, ist er am Samstagabend in Ludwigshafen angetroffen worden. Daraufhin wurde der Mann zurück in die Seniorenresidenz im Hemshof gebracht, aus der er seit vergangenen Donnerstag abgängig war, teilte die Polizei am Sonntag mit. Wo sich der 81-Jährige die letzten zwei Tage aufgehalten hatte, war unklar.

