81-jähriger Radfahrer stirbt nach Unfall im Krankenhaus

Ludwigshafen. Ein 81-Jähriger ist am Donnerstag nach einem Unfall verstorben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, erlag er im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Laut des Polizeiberichts war der Senior am Mittwoch mit seinem Fahrrad gestürzt, als er vermutlich durch die tiefstehende Sonne ein Verkehrsschild übersah und damit kollidierte. Daraufhin fiel der Mann einen hohen Bordstein herunter auf die Fahrbahn und verletzte sich dabei am Kopf. Laut der Beamten trug er keinen Helm. Weitere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1